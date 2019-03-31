Футбол

Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанниковБомбардир.ру вчера в 18:41

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России. В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников

Бомбардир.рувчера в 18:41

«Краснодар» — «Анжи» — 5:0. Видеообзор первой за почти четыре месяца победы «быков»

Sport24.ruвчера в 15:48

«Краснодар» разгромил «Анжи» и поднялся на третье место

Спорт-Экспрессвчера в 13:49

«Краснодар» прервал 11-матчевую серию без побед – клубный антирекорд

Sports.ruвчера в 16:37

ФК «Краснодар» разгромил «Анжи» в домашнем матче премьер-лиги

РБК Краснодарвчера в 15:35

«Краснодар» опубликовал первое победное фото из раздевалки в 2019 году

Кубанские новостивчера в 14:31

Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»

Матч ТВвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта

В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

20 человек сгорели в автобусе в Перу

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Порошенко и Зеленский устроят дебаты перед вторым туром выборов

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с журналистами в Киеве сказал, что считает обязательными дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 16:48
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде

После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции

Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Хоккей

«Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом» в первом раунде Кубка Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» сразится с «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф Западной конференции НХЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

На Западе обсуждают эффектный «афганский» взлёт вертолёта Ми-24

Обновлено вчера в 12:33
Технологии

Шпионское ПО годами маскировалось под приложения на Android

ПО маскировалось под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы устройств.
Обновлено вчера в 22:49
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

ЦИК: почти 11 млн украинцев не проголосовали на выборах президента

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено вчера в 12:12
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду всю будущую неделю

Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено 29 марта в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное