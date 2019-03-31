Футбол

Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанниковБомбардир.ру 18:41

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России. В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.
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