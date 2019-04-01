Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанниковБомбардир.ру вчера в 18:41

«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России. В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников

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