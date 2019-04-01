Футбол
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанниковБомбардир.ру вчера в 18:41
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
|54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в 21-м туре чемпионата России. В стартовом составе вышли три воспитанника хозяев – вратарь Матвей Сафонов, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» — «Анжи» — 5:0. Видеообзор первой за почти четыре месяца победы «быков»
Sport24.ruвчера в 15:48
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle
В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.
Обновлено в 04:14
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома.
Обновлено в 03:15
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В штабе Порошенко заявили, что он и Зеленский прошли во второй тур
Петр Порошенко и Владимир Зеленский проходят во второй тур президентских выборов, заявил руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко" Максим Саврасов.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Обновлено в 02:59
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полиция Утрехта нашла взрывчатку на улице города
Полиция нидерландского Утрехта обнаружила взрывчатку на одной из улиц.
Обновлено в 04:56
Экономика
Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Политика
Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Общество
Глава МЧС назвал способ предотвращения ЧП с рыбаками
Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев озвучил способы предотвращения отрывов льдин с рыбаками и других подобных чрезвычайных происшествий.
Обновлено в 04:48
Политика
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Наука
Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов
Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе, заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории.
Обновлено в 05:32
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Общество
Снег в Москве почти полностью растаял к началу апреля
Снег пока сохранился в Московской области — максимальная высота снежного покрова отмечена в Черустях — 8 см, а в других районах — от 1 до 4 см. По словам специалистов, 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года.
Обновлено в 04:45
Спорт
Тина Канделаки подписала контракт с RT на год
Обновлено в 05:31
Транспорт
После школьных каникул на дороги Петербурга вернулись пробки
Утром 1 апреля школьники Северной столицы отправились на учебу после каникул, и дороги города вновь начали окрашиваться в красный цвет.
Обновлено в 03:39