Происшествия
RT на русскомПротив Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис.
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Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Происшествия
Два ребенка в Дагестане погибли от удара током
По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.
Известия 11:22
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
Политика
Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Российский президент Владимир Путин купил мороженное турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.
Газета.Ru 10:09
Политика
Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.
РИА Новости 07:49
Общество
Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа
Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа.
Вести.Ru 10:20
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Космос
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной
Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.
Российская газета вчера в 09:11
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Актуальные Новости 03:16
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Происшествия
В аэропорту Пекина задымился Airbus с пассажирами
Лайнер Airbus A330 авиакомпании Air China окутался дымом в аэропорту Пекина, когда пассажиры уже проходили на посадку, чтобы вылететь в Токио, сообщает японская телекомпания NHK.
РБК 09:17
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Политика
Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии»
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.
iReactor вчера в 17:54
Единоборства
Сеть кинотеатров «Каро» покажет бой Нурмагомедова и Порье
Российская сеть кинотеатров «Каро» в прямом эфире покажет турнир UFC 242, в рамках которого состоится поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, сообщает пресс-служба «Каро».
Bookmaker-ratings.ru 09:07