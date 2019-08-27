Происшествия
РИА НовостиПротив Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
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Футбол
Вальдес купил новые бутсы дебютанту-рекордсмену «Барселоны» Фати
Sport24.ru вчера в 22:57
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС
Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс - Россия 06:42
Политика
Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.
RT на русском 06:44
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Кино
Вышел трейлер драмы «Бледная синяя точка» с Натали Портман
Культуромания 02:37
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Политика
Зеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
РИА Новости вчера в 04:05
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Здоровье
Что делать недовольному врачами пациенту, сказал Верховный суд
Спор россиянки и медиков дошел до Верховного суда, где пояснили, что пациент должен доказать только факт своих мучений, а все остальное властям докажут врачи, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:00
Экономика
Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России
Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Политика
Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.
iReactor 06:12
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, узнаваемый по концепту Land Rover DC100 образца 2011 года, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Культура
На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса
На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.
Взгляд.ру вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Футбол
Зидан по-прежнему хочет заполучить Погба в «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает настаивать на приобретении хавбека «МЮ» Поля Погба.
Sportbox.RU 06:39
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Происшествия
Ливень в Мадриде парализовал дороги и нарушил работу метро
В результате была нарушена работа метро, в местном аэропорту задержали несколько рейсов, а движение на ряде дорог было парализовано, пишет издание Pais.
Аргументы и Факты 07:37
Здоровье
Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре
Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.
Новый День 04:32
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Теннис
Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Свободная Пресса вчера в 21:24