В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Политика Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.

Политика МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Космос На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Здоровье Что делать недовольному врачами пациенту, сказал Верховный суд Спор россиянки и медиков дошел до Верховного суда, где пояснили, что пациент должен доказать только факт своих мучений, а все остальное властям докажут врачи, сообщает DEITA.

Экономика Первый иск против Boeing из-за 737 MAX подан из России Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие "Ростеха", подала иск в окружной суд округа Кук (штат Чикаго) на корпорацию Boeing, обвинив американского авиапроизводителя в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing 737 MAX 8.

Армия и оружие Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019 Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Политика Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Авто Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане» Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, узнаваемый по концепту Land Rover DC100 образца 2011 года, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.

Культура На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Футбол Зидан по-прежнему хочет заполучить Погба в «Реал» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает настаивать на приобретении хавбека «МЮ» Поля Погба.

Музыка Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».

Происшествия Ливень в Мадриде парализовал дороги и нарушил работу метро В результате была нарушена работа метро, в местном аэропорту задержали несколько рейсов, а движение на ряде дорог было парализовано, пишет издание Pais.

Здоровье Устойчивую к антибиотикам сальмонеллу нашли в говядине и сыре Генетический анализ бактерий, которые выделили из зараженных продуктов и больных людей, показал, что штаммы сальмонеллы в американской и мексиканской говядине и мексиканском сыре оказались похожи.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.