Политика

Протесты «жёлтых жилетов» нанесли бюджету Франции €10 млрд убытков
REGNUM
01:26

Уступки «жёлтым жилетам», на которые пошли власти Франции, обойдутся бюджету страны порядка €10 млрд. Об этом в интервью изданию Echos заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Предполагается, что предпринятые меры позволят сдержать дефицит бюджета Франции на уровне 3,2% в 2019 году.
REGNUM01:26

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Протесты «жёлтых жилетов» нанесли бюджету Франции €10 млрд убытков

REGNUM01:26

«Желтые жилеты» нанесли Франции колоссальный ущерб: премьер-министр озвучил сумму

Российский Диалог01:24

Власти Франции назвали сумму убытков от протестов «жёлтых жилетов»

RT на русскомвчера в 22:57

Премьер Франции назвал сумму убытков от прошедших протестов

NewInformвчера в 18:42

Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»

Известиявчера в 16:56

Премьер Франции заявил, что дефицит бюджета страны в 2019 году не должен превысить 3,2%

ТАССвчера в 16:51

Во Франции назвали убытки от действий «желтых жилетов»

Газета.Ruвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие

Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии

Россия испытала в Сирии большинство новейших образцов авиационной техники, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:07
Политика

Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию

Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.
Обновлено в 01:53
Политика

США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи

Береговая охрана Соединенных Штатов отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол США может выйти из строя, и тогда придется обращаться за помощью к России.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца

Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 17:32
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Депутат Рады призвал устроить «охоту» на священников УПЦ

Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 01:33
Политика

Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Европа по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.
Обновлено в 01:12
Политика

WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России»

Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР

Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет

С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить против нового референдума о брексите во время своей речи в парламенте.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Пять зампредов правительства Омской области лишились должностей

Как отмечается, на должности заместителей председателя областного правительства «с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев».
Обновлено в 01:13
Политика

«Би-би-си» объяснила поиски влияния России на протесты во Франции

Пресс-служба «Би-би-си» прокомментировала сообщения о требовании редакции к своей журналистке найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.
Обновлено вчера в 11:06
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Эдуар Филипп
Французский политик
Французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Гавр, премьер-министр Франции с 15 мая 2017 года.
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