Политика

Протесты «желтых жилетов» возобновляются в Париже
Красная весна
03:54

Напомним, с 17 ноября во Франции проходят масштабные акции протеста против роста налогов и цен на автомобильное топливо. В ходе акций происходят столкновения протестующих с силовыми структурами. Общее количество «желтых жилетов» превысило 30 тысяч человек.
Красная весна03:54

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Протесты «желтых жилетов» возобновляются в Париже

Красная весна03:54

Шестеро задержаны в Париже перед протестами «желтых жилетов»

НТВ03:13

Решающий момент. Французские СМИ о протестах «желтых жилетов» в Париже

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«В Боровичах хотят, как в Париже»: на мосту Белелюбского появились желтые жилеты

Ваши новостивчера в 04:41

Где-то там Париж крушат: кто испортил рождественскую атмосферу во Франции

Sputnik Латвиявчера в 03:01
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Политика

В Киеве начался «объединительный собор»

«Объединительный собор» под эгидой Константинопольского патриархата открылся в храме Святой Софии в центре Киева.
Обновлено в 05:19
Политика

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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу

В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:08
Политика

Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово

Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Экс-посол США назвал цель санкций против России

Цель санкций в отношении России заключается в том, чтобы лишить её сильной армии и флота, заявил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.
Обновлено в 01:24
Политика

В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко попал в "политический капкан".
Обновлено в 02:52
Политика

Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США

Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу.
Обновлено в 03:20
Политика

Мик Малвейни станет и.о. главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома будет Мик Малвейни, который сейчас занимает должность директора административно-бюджетного управления Белого дома.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства.
Обновлено в 04:13
Политика

Суд в США признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Федеральный судья Рид О'Коннор в городе Форт-Уэрт, штат Техас, признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), более известный как «Обамакер», сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 00:12
Политика

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 19:50
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Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative

Обновлено вчера в 21:11
Политика

Глава Еврокомиссии Юнкер потрепал чиновницу за волосы

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц во время прибытия на второй день саммита лидеров Евросоюза в пятницу, 14 декабря.
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В Крыму обвинили ЕС в оценках из «параллельной реальности»

Евросоюз живет в параллельной реальности, давая одностороннюю оценку провокации ВМС Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 03:41
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Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный деятель, политик, действующий президент Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
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