Туристы из Серпухова отказались прерывать свой отдых в ГрузииЧехов Вид 04:46

Насколько пострадает турбизнес России, которому также предписано вернуть отдыхающих из Грузии, не уточняется. Тем временем, представители туриндустрии уже столкнулись с трудностями по отзыву своих клиентов с отдыха.

Туристы из Серпухова отказались прерывать свой отдых в Грузии

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Политика Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Песков заявил о русофобской истерии в Грузии Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили, состояние которого оценивается в $750 млн, пока не ответил на звонок РБК. Об обысках в музее «Собрание» стало известно 18 июня.

Политика ПАСЕ отвергла попытку перенести обсуждение возвращения РФ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отвергла попытку перенести на другой день обсуждение проекта резолюции, предлагающей пригласить российскую делегацию на сессию в июне.

Политика На выборы губернатора Челябинской области выдвинулся молодой фотограф Фото: iksrf74.uu.ru Четырнадцатым претендентом на выборах губернатора Челябинской области и восьмым самовыдвиженцем стал свадебный фотограф Станислав Артемов.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Политика Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Экономика В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Политика Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Происшествия Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии «Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.

Происшествия Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.

Шоу-бизнес Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.

Политика США ужесточат санкции против Ирана Ответом на сбитый беспилотник послужит объявление президента США Дональда Трампа об ужесточении санкций против Ирана, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление вице-президента США Майкла Пенса.

Шоу-бизнес Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.

Экономика В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.

Армия и оружие Госбюро расследований решило допросить свидетелей дела «о сдаче Крыма» украинской властью "Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела о сдаче Крыма высшими должностными лицами Украины, пришедшими к власти зимой 2014 года, приняло решение о допросе ключевых свидетелей из числа высшего военного руководства страны", - проинформировали в объединении.