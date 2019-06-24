Путешествия
Туристы из Серпухова отказались прерывать свой отдых в ГрузииЧехов Вид 04:46
Насколько пострадает турбизнес России, которому также предписано вернуть отдыхающих из Грузии, не уточняется. Тем временем, представители туриндустрии уже столкнулись с трудностями по отзыву своих клиентов с отдыха.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
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В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
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Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
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Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
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Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
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Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.
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Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
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Политика
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Фото: iksrf74.uu.ru Четырнадцатым претендентом на выборах губернатора Челябинской области и восьмым самовыдвиженцем стал свадебный фотограф Станислав Артемов.
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На Урале драка завершилась смертью человека и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
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Футбол
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Политика
Зеленский уволил начальника управления СБУ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника главного управления Службы безопасности в Крыму, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
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Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
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Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Политика
Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона
У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
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Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии
«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
США ужесточат санкции против Ирана
Ответом на сбитый беспилотник послужит объявление президента США Дональда Трампа об ужесточении санкций против Ирана, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление вице-президента США Майкла Пенса.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Экономика
В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией
Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Госбюро расследований решило допросить свидетелей дела «о сдаче Крыма» украинской властью
"Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела о сдаче Крыма высшими должностными лицами Украины, пришедшими к власти зимой 2014 года, приняло решение о допросе ключевых свидетелей из числа высшего военного руководства страны", - проинформировали в объединении.
Обновлено в 05:32
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52