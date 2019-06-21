Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометамиLenta.ru 18:27

Полиция Грузии разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью водомета. Об этом сообщает телеканал Pirveli, передает ТАСС. Отмечается, что полиция окружила несколько десятков участников митинга.

Музыка Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф» На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Транспорт «Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Политика Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Шоу-бизнес Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Политика Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.

Финансы Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения.

Финансы Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.

Шоу-бизнес Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.

Экономика Главой совета директоров «Ингосстраха» переизбран Олег Виханский Председателем совета директоров «Ингосстраха» на заседании 17 июня вновь избран Олег Виханский, говорится в пресс-релизе страховщика.В компании сообщают, что Виханский родился в 1946 году.

Происшествия Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.

Гаджеты Процессор Ryzen 5 3600 сравнялся с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15 В Cinebench R15 процессор набирает 1443 балла, что делает его равным Core i7-9700K, который почти вдвое дороже.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Авто Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.

Происшествия Руперт Мердок перенес пневмонию Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.

Политика Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.