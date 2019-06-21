Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометамиLenta.ru 18:27

Полиция Грузии разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью водомета. Об этом сообщает телеканал Pirveli, передает ТАСС. Отмечается, что полиция окружила несколько десятков участников митинга.
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В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly

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Полиция оттеснила митингующих от здания парламента Грузии

Интерфакс18:27

Десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

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16 человек пострадали во время массового митинга в Тбилиси

Говорит Москва16:51

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СМИ: полиция и демонстранты у парламента в Тбилиси перешли в открытое противостояние

ТАСС17:53

В Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек

Газета.Ru18:37
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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Выпрямление характера. Любовь к себе — это скелет человека

Есть такое выражение: «Человек уходит из жизни».
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СК начал проверку в Красноярске сразу после жалобы Путину

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Музыка

Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»

На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
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Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
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Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

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На российского депутата напали в Грузии

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У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 16:38
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
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Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
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Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах

Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
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Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Политика

Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Финансы

Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения

В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения.
Обновлено в 19:23
Финансы

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Экономика

Главой совета директоров «Ингосстраха» переизбран Олег Виханский

Председателем совета директоров «Ингосстраха» на заседании 17 июня вновь избран Олег Виханский, говорится в пресс-релизе страховщика.В компании сообщают, что Виханский родился в 1946 году.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
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Процессор Ryzen 5 3600 сравнялся с Core i7-9700K в тесте Cinebench R15

В Cinebench R15 процессор набирает 1443 балла, что делает его равным Core i7-9700K, который почти вдвое дороже.
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Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
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Авто

Гиперкар Pininfarina Battista получил новый дизайн

Электрический гиперкар Pininfarina Battista получил измененную переднюю часть кузова после аэродинамических тестов и готовится к трековым испытаниям.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в Карибское море, преодолев Панамский канал, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.
Обновлено 18 июня в 04:27
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
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Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву

Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Политика

Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
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Шоу-бизнес

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры Продюсера осыпали поздравлениями многочисленные коллеги и друзья.
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