Происшествия

В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончикиДождь вчера в 14:39

В Екатеринбурге применили газовые баллончики против людей, выступающих против строительства храма на месте сквера. Об этом Дождю рассказал директор интернет-портала E1 Ринат Низамов, который находится на акции.
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СМИ: Против ночующих на месте храма Святой Екатерины в Екатеринбурге применили слезоточивый газ

Росбалтвчера в 14:00

Внесена ясность в слухи об использовании слезоточивого газа в Екатеринбурге

Газета.Ruвчера в 15:40

«Кто к забору подойдёт — упадёт»: в Екатеринбурге против протестующих применили слезоточивый газ (ВИДЕО)

АН Между строквчера в 14:27

Силовики начали проверку информации о применении газа против протестующих в Екатеринбурге

Европейско-Азиатские новостивчера в 16:14

Против ночующих на месте храма Святой Екатерины в Екатеринбурге применили слезоточивый газ

URA.Ruвчера в 13:45

В Екатеринбурге сотни противников строительства храма прорвались через забор стройки

Новая газетавчера в 12:08

«Кто к забору подойдет — упадет!» Неизвестные вытесняют протестующих из сквера в Екатеринбурге

Дождьвчера в 14:54
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Политика

Депутаты проголосовали за новую должность в региональном правительстве

Сегодня на профильном комитете регионального парламента по госстроительству и муниципальному самоуправлению депутаты обсуждали законопроект главы региона Валерия Радаева о разграничении полномочий губернатора и председателя правительства.
Обновлено в 04:32
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество

Акция в защиту сквера в Екатеринбурге закончилась столкновением

Как прошла спонтанная акция в защиту сквера у Театра драмы Протест в сквере у Театра Драмы закончился столкновением с охраной и приездом ОМОН и полиции.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%

Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года.
Обновлено в 04:01
Общество

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении «дачной амнистии»

В Госдуму внесен законопроект, который должен восстановить упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозпостроек в России до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 04:22
Космос

Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»

Обновлено 12 мая в 20:48
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Авто

Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары

Superb станет первой моделью бренда, которая получит светодиодные матричные фары.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке

Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

Россия проведет военные инспекции в Финляндии

"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео

В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева рассказала поклонникам о горе в ее семье

У бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой случилось настоящее горе в семье – умерла ее бабушка.
Обновлено в 05:08
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному

Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Культура

В Саратове внучка Юрия Визбора споет песни деда

Еще одной важной гостьей фестиваля станет певица и актриса Варвара Визбор - внучка известнейшего автора и исполнителя песен, журналиста, актера Юрия Визбора и барда Ады Якушевой.
Обновлено 12 мая в 04:30
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере

Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Единоборства

Холлоуэй встретится с Эдгаром 27 июля

Обновлено в 02:18
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