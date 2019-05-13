Происшествия
В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончикиДождь вчера в 14:39
В Екатеринбурге применили газовые баллончики против людей, выступающих против строительства храма на месте сквера. Об этом Дождю рассказал директор интернет-портала E1 Ринат Низамов, который находится на акции.
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«Кто к забору подойдёт — упадёт»: в Екатеринбурге против протестующих применили слезоточивый газ (ВИДЕО)
АН Между строквчера в 14:27
Силовики начали проверку информации о применении газа против протестующих в Екатеринбурге
Европейско-Азиатские новостивчера в 16:14
В Екатеринбурге сотни противников строительства храма прорвались через забор стройки
Новая газетавчера в 12:08
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Политика
Депутаты проголосовали за новую должность в региональном правительстве
Сегодня на профильном комитете регионального парламента по госстроительству и муниципальному самоуправлению депутаты обсуждали законопроект главы региона Валерия Радаева о разграничении полномочий губернатора и председателя правительства.
Обновлено в 04:32
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Общество
Акция в защиту сквера в Екатеринбурге закончилась столкновением
Как прошла спонтанная акция в защиту сквера у Театра драмы Протест в сквере у Театра Драмы закончился столкновением с охраной и приездом ОМОН и полиции.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%
Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года.
Обновлено в 04:01
Общество
В Госдуму внесен законопроект о восстановлении «дачной амнистии»
В Госдуму внесен законопроект, который должен восстановить упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозпостроек в России до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 04:22
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено 12 мая в 20:48
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Авто
Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары
Superb станет первой моделью бренда, которая получит светодиодные матричные фары.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке
Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Россия проведет военные инспекции в Финляндии
"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева рассказала поклонникам о горе в ее семье
У бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой случилось настоящее горе в семье – умерла ее бабушка.
Обновлено в 05:08
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному
Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Культура
В Саратове внучка Юрия Визбора споет песни деда
Еще одной важной гостьей фестиваля станет певица и актриса Варвара Визбор - внучка известнейшего автора и исполнителя песен, журналиста, актера Юрия Визбора и барда Ады Якушевой.
Обновлено 12 мая в 04:30
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Единоборства
Холлоуэй встретится с Эдгаром 27 июля
Обновлено в 02:18