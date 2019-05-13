В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончикиДождь вчера в 14:39

В Екатеринбурге применили газовые баллончики против людей, выступающих против строительства храма на месте сквера. Об этом Дождю рассказал директор интернет-портала E1 Ринат Низамов, который находится на акции.

В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончики

Политика Депутаты проголосовали за новую должность в региональном правительстве Сегодня на профильном комитете регионального парламента по госстроительству и муниципальному самоуправлению депутаты обсуждали законопроект главы региона Валерия Радаева о разграничении полномочий губернатора и председателя правительства.

Кино BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов» Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.

Политика Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.

Авто Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.

Общество Акция в защиту сквера в Екатеринбурге закончилась столкновением Как прошла спонтанная акция в защиту сквера у Театра драмы Протест в сквере у Театра Драмы закончился столкновением с охраной и приездом ОМОН и полиции.

Экономика Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12% Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года.

Общество В Госдуму внесен законопроект о восстановлении «дачной амнистии» В Госдуму внесен законопроект, который должен восстановить упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозпостроек в России до 1 марта 2022 года.

Политика Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.

Общество Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Авто Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары Superb станет первой моделью бренда, которая получит светодиодные матричные фары.

Армия и оружие Испания отзывает фрегат из состава миссии на Ближнем Востоке Министерство обороны Испании приказало вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы, которую возглавляет американский авианосец USS Abraham Lincoln.

Армия и оружие Россия проведет военные инспекции в Финляндии "Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.

Армия и оружие Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева рассказала поклонникам о горе в ее семье У бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаевой случилось настоящее горе в семье – умерла ее бабушка.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Шоу-бизнес Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.

Общество В УФСИН по Бурятии сняли клип с заламыванием рук заключенному Сотрудники управления ФСИН по Бурятии сняли клип о службе в своем ведомстве, работе оперативников, льготах для сотрудников и нелегкой доле нарушителей закона, не встающих на путь исправления.

Шоу-бизнес 51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.

Шоу-бизнес Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети» Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Культура В Саратове внучка Юрия Визбора споет песни деда Еще одной важной гостьей фестиваля станет певица и актриса Варвара Визбор - внучка известнейшего автора и исполнителя песен, журналиста, актера Юрия Визбора и барда Ады Якушевой.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Футбол «Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Наука Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.