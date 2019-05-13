Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в ЕкатеринбургеГазета.Ru 14:09
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
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Силовики начали проверку информации о применении газа против протестующих в Екатеринбурге
Европейско-Азиатские новости16:14
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Премьера документального фильма о съемках финального сезона "Игры престолов" - "Игра престолов: Последний дозор" ("Game of Thrones: The Last Watch") – состоится на HBO 26 мая 2019 года, через неделю после выхода заключительного эпизода сериала.
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Пернатые испортили американские F-35B и F-16
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Перспективы восстановления отношений России и Украины оценили в МИДе
Российский замминистр иностранных дел Григорий Карасин оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
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В МВД опровергли захват заложников в казанской школе
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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