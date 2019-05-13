Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в ЕкатеринбургеГазета.Ru 14:09
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
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Силовики начали проверку информации о применении газа против протестующих в Екатеринбурге
Европейско-Азиатские новости16:14
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Позже в интервью телеканалу "Звезда" Соловьев заявил, что решил выгнать из студии польского политолога за "выходящие за грани" высказывания для того, чтобы его "спасти", поскольку Корейба "мог наговорить себе на уголовную статью".
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1. Китай нанес ответный удар в торговой войне и обвалил биржи США США и Китай около года вели длительные и мучительные торговые переговоры, которые на текущий момент закончились ничем — президент США Дональд Трамп постановил продолжить эскалацию торгового конфликта со второй экономикой мира и ввел пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:24
Футбол
Вернувшийся в Бундеслигу «Кельн» назвал имя нового главного тренера
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Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
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Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
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Российский лидер отметил, что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого кроме РФ, однако ведущие мировые державы рано или поздно создадут такое вооружение.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
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Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
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Фигурант дела о «грязной нефти» отказался быть «козлом отпущения»
Бывший глава нефтяной компании добавил, что его специально делают козлом отпущения. Сейчас он находится в международном розыске.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено в 16:50
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Футбол
Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы
В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам.
Обновлено в 17:33
Экономика
Биткоин поднялся выше восьми тысяч долларов
Популярная криптовалюта перешагнула психологическую отметку Стоимость биткоина во вторник преодолела психологическую отметку в восемь тысяч долларов, передает РИА Новости.
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Поводом для возмущения Стаса Садальского стал материал телеканала "Звезда": журналисты опубликовали комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году, по поводу смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 13:28
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
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Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
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Автомобиль протаранил самолет Меркель в аэропорту Дортмунда
Минивэн Renault Trafic протаранил правительственный лайнер Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:24
Футбол
«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» за € 29 млн
По данным источника, бирмингемский клуб может заплатить за футболиста € 29 млн, если сумеет завоевать путёвку в Премьер-лигу.
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Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
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Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
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Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.
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