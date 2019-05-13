В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончикиДождь вчера в 14:39

Два журналиста Znak не подтверждают информацию о слезоточивом газе. Директор Сети городских порталов Ринат Низамов сообщил Дождю, что речь идет о газовых баллончиках, которые выступающие в поддержку храма применили к протестующим.

В Екатеринбурге против протестующих применили газовые баллончики

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