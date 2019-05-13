Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в ЕкатеринбургеГазета.Ru вчера в 14:09
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
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Источник: известные бойцы Курбанов и Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге
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