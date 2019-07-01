с чего всё началось

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post. Протесты начались почти месяц назад из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

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