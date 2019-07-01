Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в ГонконгеРИА Новости 12:25
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post. Протесты начались почти месяц назад из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
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Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Космос
Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами
«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено в 05:39
Культура
На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено в 05:18
Происшествия
На Арсенальной набережной загорелся автосервис
Обновлено в 18:15
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Наука
У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества
Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
Обновлено в 07:29
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Политика
Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено в 17:46
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Политика
Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Общество
Правда или миф: 10 самых популярных домыслов о загаре во время беременности
«Летидор» собрал самые популярные вопросы своих читателей о загаре во время беременности и адресовал их Александру Прокофьеву, врачу-дерматовенерологу, медицинскому эксперту марки La Roche-Posay.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В петербургском кафе более 30 человек отравились шавермой
В Санкт-Петербурге 31 клиент кафе быстрого питания отравился после употребления шавермы.
Обновлено в 07:19
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте
В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Общество
Работа ради работы или вечный отдых? 100 или 4 часа в неделю нужно тратить на дела?
Теория Илона Маска, работающего 80 часов в неделю, имеет множество опровержений. Прежде всего это отсутствие времени на близких.
Обновлено в 07:40