с чего всё началось

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

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