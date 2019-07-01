Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламентаРБК 10:29
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
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Общество
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Google тестирует аналог AirDrop
В смартфонах под управлением Android вскоре появится возможность быстрой передачи данных Fast Share, аналогичная AirDrop от Apple, пишет Digital Trends.
Обновлено в 04:17
Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС
В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Музыка
Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России
Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Черногория выдала России главу банка «Тройка»
Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве газа в Волгограде
В результате концентрации бытового газа произошёл взрыв и последующее обрушение 3-го подъезда дома №60 по проспекту Университетский, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 11:30
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Энергетика
ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев
Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Космос
«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке подозревают в незаконном пересечении финской границы, сообщает пограничный отряд Северной Карелии (восточная Финляндия).
Обновлено в 11:41
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником
Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Общество
В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков
Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына
Обновлено в 09:25