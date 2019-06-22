Протестующие перекрыли центральный проспект в ТбилисиLife.ru 13:51

Сегодня митингующие, которых набралось чуть меньше, чем в предыдущие дни, перекрыли центральную улицу города — проспект Руставели. Люди требуют досрочных выборов в парламент, отставки главы МВД и освобождения всех задержанных на акции протеста.

Политика Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Общество Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.

Наука Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.

Авто Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры Возможно вы не видели нашу советскую «Ниву» в таких обличиях, в которых она предстанет перед вами в этой статье.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Политика Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Общество Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.

Здоровье Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.

Общество Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.

Космос «Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Происшествия В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.