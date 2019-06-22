Политика
Протестующие перекрыли центральный проспект в ТбилисиLife.ru 13:51
Сегодня митингующие, которых набралось чуть меньше, чем в предыдущие дни, перекрыли центральную улицу города — проспект Руставели. Люди требуют досрочных выборов в парламент, отставки главы МВД и освобождения всех задержанных на акции протеста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
Политика
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Общество
Синоптики и МЧС предупредили о жаре и грозе в Московском регионе
По прогнозу синоптиков, сегодня воздух в Москве прогреется до 31–33°С (по области 28–33°С). Ожидаются переменная облачность и гроза, при дожде порывы ветра могут достигать 17 м/c.
Обновлено в 05:35
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено в 20:26
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Наука
Жители Китая равнодушно относятся к интернету без цензуры
Специалисты сообщили, что большинство жителей КНР равнодушно относится к сайтам и информации, которые когда-то были для них запрещены.
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Космос
У колец Урана определили температуру и плотность
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
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Авто
Редкие модификации советской «Нивы», о которых мечтают коллекционеры
Возможно вы не видели нашу советскую «Ниву» в таких обличиях, в которых она предстанет перед вами в этой статье.
Обновлено в 12:33
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Баскетбол
Деннис Родман: «Если бы Джордан играл сейчас, то набирал бы 50 очков за матч»
Обновлено в 18:47
Общество
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Космос
«Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида
Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
В Казахстане выставили на продажу ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Происшествия
В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек
В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55