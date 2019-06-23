Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партииИзвестия 17:28

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам одного из демонстрантов Гиги Макарашвили, митингующие двигаются мирно.

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

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