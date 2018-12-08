Происшествия

Протестующие в Париже соорудили баррикады
Московский Комсомолец
10:20

Участники протестов во Франции начали строить баррикады, об этом сообщают пользователи Twitter. Как видно на фото, в ход идут автомобили, мусорные баки, доски и шины.
Московский Комсомолец10:20

Подробнее о событии

Как «жёлтые жилеты» протестуют на улицах Парижа и Брюсселя

RT на русском10:53

Протестующие в Париже соорудили баррикады

Московский Комсомолец10:20

В Париже начали сооружать баррикады

Lenta.ru10:09

Бронетехника и баррикады на улицах Парижа: как протестуют «желтые жилеты»

Мойка7809:30

СМИ: манифестанты безуспешно попытались возвести баррикаду на Елисейских полях

ТАСС09:10

МВД Франции: По всей стране задержаны более 700 манифестантов

Евразия Daily07:33

Протесты во Франции и Бельгии привели к массовым задержаниям. Онлайн‐трансляция

Телеканал 360°06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия

Число задержанных в Париже достигло 1550

Обновлено в 18:30
Происшествия

В Москве в результате ДТП пострадали шесть человек

По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек. «Автомашина медицинской службы опрокинулась», — сказал источник.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли четыре человека

В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД.
Обновлено в 19:28
Происшествия

В Сети появилось видео с пьяным учителем, напавшим на школьника

Обновлено в 19:36
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 19:21
Происшествия

На Кубани в аварии с грузовиком погибли три человека

Погибли три человека, еще двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Риге задержали россиянина, объявленного в международный розыск

Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев в пятницу вечером был задержан полицией Латвии около посольства США в Риге, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщила РИА Новости в субботу его адвокат Имма Янсоне.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией.
Обновлено в 19:34
Происшествия

СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области

Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов. ю Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей

Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено в 15:26
Происшествия

В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома

Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии находился их дом, сообщает телеканал FOX8.
Обновлено в 19:33
ещё по теме
Главное