Происшествия
Участники протестов во Франции начали строить баррикады, об этом сообщают пользователи Twitter. Как видно на фото, в ход идут автомобили, мусорные баки, доски и шины.
Московский Комсомолец10:20
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Происшествия
Число задержанных в Париже достигло 1550
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Москве в результате ДТП пострадали шесть человек
По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек. «Автомашина медицинской службы опрокинулась», — сказал источник.
Обновлено в 19:14
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли четыре человека
В результате ДТП в Бахчисарайском районе Крыма погибли четыре человека, заявили в республиканском МВД.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Сети появилось видео с пьяным учителем, напавшим на школьника
Обновлено в 19:36
Происшествия
Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Обновлено в 19:21
Происшествия
На Кубани в аварии с грузовиком погибли три человека
Погибли три человека, еще двое госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву
В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Риге задержали россиянина, объявленного в международный розыск
Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев в пятницу вечером был задержан полицией Латвии около посольства США в Риге, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщила РИА Новости в субботу его адвокат Имма Янсоне.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП
"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией.
Обновлено в 19:34
Происшествия
СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области
Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов. ю Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе
В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Times: полиция Британии нашла «российский след» в гибели ряда людей
Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома
Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии находился их дом, сообщает телеканал FOX8.
Обновлено в 19:33