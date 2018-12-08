Происшествия
Участники протестов во Франции начали строить баррикады, об этом сообщают пользователи Twitter. Как видно на фото, в ход идут автомобили, мусорные баки, доски и шины.
Московский Комсомолец10:20
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Политолог рассказал, когда во Франции прекратятся протесты: все затихнет уже к Рождеству
Политическая Россия10:59
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Москве шесть человек пострадали в ДТП со «скорой»
В результате ДТП на востоке Москвы шесть человек в автомобиле скорой помощи получили незначительные ранения.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Кубани
Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву
Обновлено в 15:30
Происшествия
Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
Обновлено в 14:52
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области
Автобус с рабочими врезался в металлической ограждение на территории предприятия в иркутском Братске, пострадали девять человек, сообщили ТАСС в ГИБДД.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика
Обновлено в 15:47
Происшествия
В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Крыму иномарка врезалась в дерево, четыре человека погибли
Вечером в субботу, 8 декабря, в Крыму иномарка врезалась в дерево. В результате аварии четыре человека погибли, один получил травмы.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Домбае спасли застрявших на канатной дороге туристов
Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в курортном поселке Домбай, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске
В ГУ МВД по Ростовской области порталу заявили, что в связи с произошедшим начата проверка.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Челябинске пытались скрыть факт ДТП с участием школьницы на Mercedes
Факт ДТП с участием 15-летней школьницы, которая в состоянии опьянения на автомобиле Mercedes сбила сотрудника ДПС в Челябинске, пытались скрыть.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Московской области дачники устроили массовую драку
Обновлено в 12:46
Происшествия
СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области
Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов. ю Расследование уголовного дела продолжается.
Обновлено в 15:56