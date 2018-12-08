Происшествия

Протестующие в Париже соорудили баррикады
Московский Комсомолец
10:20

Участники протестов во Франции начали строить баррикады, об этом сообщают пользователи Twitter. Как видно на фото, в ход идут автомобили, мусорные баки, доски и шины.
Московский Комсомолец10:20

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Протестующие в Париже соорудили баррикады

Московский Комсомолец10:20

В Париже начали сооружать баррикады

Lenta.ru10:09

Бунтующие в Париже «желтые жилеты» начали жечь автомобили

ФАН09:35

Видео: протестующие в Париже строят баррикады - в центр стягивают БТРы

РЕН ТВ08:09

Политолог рассказал, когда во Франции прекратятся протесты: все затихнет уже к Рождеству

Политическая Россия10:59

МВД Франции: По всей стране задержаны более 700 манифестантов

Евразия Daily07:33

Более 300 задержанных, БТР патрулирует город: Париж готовится к новым протестам

Пятый канал03:54
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек

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Происшествия

В Москве шесть человек пострадали в ДТП со «скорой»

В результате ДТП на востоке Москвы шесть человек в автомобиле скорой помощи получили незначительные ранения.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Кубани

Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края.
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Происшествия

Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

Обновлено в 15:30
Происшествия

Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен

Обновлено в 14:52
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

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Обновлено в 15:20
Происшествия

Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

Обновлено в 15:26
Происшествия

В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика

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Происшествия

В давке в ночном клубе в Италии погибли шесть человек

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Крыму иномарка врезалась в дерево, четыре человека погибли

Вечером в субботу, 8 декабря, в Крыму иномарка врезалась в дерево. В результате аварии четыре человека погибли, один получил травмы.
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Происшествия

В Домбае спасли застрявших на канатной дороге туристов

Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в курортном поселке Домбай, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьника в Новошахтинске

В ГУ МВД по Ростовской области порталу заявили, что в связи с произошедшим начата проверка.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Челябинске пытались скрыть факт ДТП с участием школьницы на Mercedes

Факт ДТП с участием 15-летней школьницы, которая в состоянии опьянения на автомобиле Mercedes сбила сотрудника ДПС в Челябинске, пытались скрыть.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Московской области дачники устроили массовую драку

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СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области

Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов. ю Расследование уголовного дела продолжается.
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