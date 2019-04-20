Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.
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«Желтые жилеты» не смогли реализовать ультиматум властям Франции

ТАСС17:03

МВД Франции подвело итоги субботней акции протеста «желтых жилетов»

Интерфакс17:30

В Париже задержаны более 220 участников движения «желтых жилетов»

BFM.ru13:57

Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180

РБК14:05

В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» задержаны 126 человек

Коммерсантъ09:41

Почти 28 тысяч человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» во Франции

Вести ФМ14:53

В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек

РИА Новости11:47
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Футбол

Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.
Обновлено в 16:52
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Единоборства

Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Обновлено в 18:06
Футбол

Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855

В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Общество

Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?

Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Хоккей

Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Футбол

Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив»

Неудивительно, что обе команды старались действовать по большей части осторожно (особенно ЦСКА), а матч в итоге закончился вничью (1:1). За "железнодорожников" отличился Бенедикт Хеведес, а за красно-синих - Федор Чалов.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном

Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Общество

В Москве проходит акция «Библионочь»

Кибовский отметил, что в рамках акции запланировано 2,8 тысячи мероприятий, которые пройдут во всех округах столицы.
Обновлено в 12:57
Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Космос

Ядро Меркурия оказалось твердым

Команда ученых из Центра космических полетов Годдарда, Массачусетского технологического института, Университета «Сапиенца», Кейсовского университета Западного резервного района и Колумбийского университета нашла доказательства того, что внутреннее ядро Меркурия твердое и почти того же размера, что и внутреннее ядро Земли.
Обновлено 18 апреля в 11:58
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