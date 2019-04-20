В Париже началась акция «желтых жилетов»РИА Новости 04:34

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций.

Футбол Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.

Авто В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Происшествия В Индии слон насмерть затоптал пять человек Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Интернет Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7 Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.

Единоборства Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Футбол Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре» Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Гаджеты Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855 В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Хоккей Василевский номинирован на «Везину Трофи» Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.

Футбол Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив» Неудивительно, что обе команды старались действовать по большей части осторожно (особенно ЦСКА), а матч в итоге закончился вничью (1:1). За "железнодорожников" отличился Бенедикт Хеведес, а за красно-синих - Федор Чалов.

Происшествия В Москве полицейские устроили массовую драку На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева опубликовала фото с Игорем Булатовым и сыном Популярная российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая недавно впервые мамой, опубликовала новую фотографию, на которой позирует с Игорем Булатовым и сыном.

Шоу-бизнес Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Происшествия При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.

Общество В Москве проходит акция «Библионочь» Кибовский отметил, что в рамках акции запланировано 2,8 тысячи мероприятий, которые пройдут во всех округах столицы.

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.