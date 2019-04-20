Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машиныРИА Новости 09:31
На парижской улице, где проходит очередная акция протеста "желтых жилетов", горят несколько автомобилей и мопедов, передает корреспондент РИА Новости. Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
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Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
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Общество
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Армия и оружие
В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара
Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Теннис
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Обновлено в 09:26
Происшествия
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Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
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Политика
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Обновлено в 08:17
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка
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В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
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Происшествия
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С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
Текст выступления политика опубликовали 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Энергетика
Топливо на АЗС в Белоруссии с 21 апреля подорожает еще на копейку
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Армия и оружие
В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ
Во время попытки силовиков скрытно проникнуть на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева.
Обновлено в 10:31
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
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Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
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Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
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