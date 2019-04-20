Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машиныРИА Новости 09:31

На парижской улице, где проходит очередная акция протеста "желтых жилетов", горят несколько автомобилей и мопедов, передает корреспондент РИА Новости. Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
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В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» задержаны 126 человек

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Протестующие в Париже начали поджигать машины

РИА Новости09:31
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