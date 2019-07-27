Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полицииМосковский Комсомолец 07:45

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь». Инцидент произошел на пересечении Страстного и Тверского бульваров.
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Протестующие в Москве прорвали полицейское оцепление

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