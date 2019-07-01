Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобранияRT на русском 10:17
Участники демонстрации смогли ворваться в местное законодательное собрание. Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание. Администрация Гонконга ранее ввела красный уровень тревоги в городе из-за продолжающихся протестов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика
Владимир Путин пообщался с врио губернатора Липецкой области
Обновлено в 08:10
Политика
Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов
«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
Обновлено в 08:46
Общество
В Москву вновь придет похолодание
Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Политика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Обновлено в 09:49
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой
Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Политика
Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение
Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 загорелся во время зарядки
Обновлено в 07:16
Политика
Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления Нино Катамадзе
Историю со скандальным заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Обновлено в 09:55