с чего всё началось

Участники демонстрации смогли ворваться в местное законодательное собрание. Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание. Администрация Гонконга ранее ввела красный уровень тревоги в городе из-за продолжающихся протестов.

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

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