Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобранияRT на русском 10:17
Участники демонстрации смогли ворваться в местное законодательное собрание. Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание. Администрация Гонконга ранее ввела красный уровень тревоги в городе из-за продолжающихся протестов.
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Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичински сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем была у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Израиль вновь атаковал цели на территории Сирии
Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на вражеские ракеты, запущенные израильскими истребителями из ливанского воздушного пространства в направлении позиций наших вооруженных сил в Хомсе и окрестностях Дамаска.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту
Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Здоровье
Жительница США умерла от пыли, содержащей помет хомяка
Пыль, содержащая вирус, привела к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома.
Обновлено в 14:02
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.
Обновлено в 13:01
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
СМИ: премьер Ирака издал указ о слиянии всех военизированных отрядов с армией страны
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоряжение, обязывающее все военизированные отряды, действующие на территории страны, разорвать любые отношения с политическими силами и присоединиться к единой национальной армии.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Политика
Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT
На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12