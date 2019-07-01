Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобранияRT на русском 10:17

Участники демонстрации смогли ворваться в местное законодательное собрание. Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание. Администрация Гонконга ранее ввела красный уровень тревоги в городе из-за продолжающихся протестов.
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с чего всё началось
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает
 South China Morning Post.
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Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

РИА Новости12:25
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Дело Голунова передали в Следственный комитет

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