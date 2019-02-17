Протестующие в Гаити сожгли флаг США и призвали Россию на помощьRT на русском 00:50

с чего всё началось

В Гаити жители Порт-о-Пренса вышли на акции протеста с критикой в адрес президента Жовенеля Моиза за его приверженность сотрудничеству с США, а также призвали Россию на помощь в разрешении кризиса в стране. Об этом пишет Le Journal de Montreal.

Протестующие в Гаити сожгли флаг США и призвали Россию на помощь

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