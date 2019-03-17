Политика

Протестующие в Белграде блокируют дворец и требуют выхода ВучичаГазета.Ru 11:23

Люди требуют отставки правительства и выхода президента на улицу - чтобы он обратился к сербскому народу. Вучич ранее заявил, что все участники беспорядков будут наказаны по закону. Живое кольцо вокруг президентского дворца образовали протестующие граждане в Белграде.
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Александр Вучич
Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть.
— Александр Вучич, сербский политикРИА Новости 07:37

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