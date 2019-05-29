Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во ЛьвовеГазета.Ru 09:10

На Украине толпа протестующих ворвалась в здание городского совета во Львове. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ратуши. Как отмечается, люди подошли к зданию совета и требовали впустить их в сессионный зал, а также позвать замгородского главы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.
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