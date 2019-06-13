Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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с чего всё началось
В пресс-службе подмосковного управления Росгвардии сообщили «ОВД-Инфо», что «личный состав ОМОН и другие подразделения не привлекались» к конфликту в Ликино-Дулево.Дождь03:42
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Здоровье
Диетолог призналась, кому опасно есть черешню
Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто обрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Космос
На набережной в Архипо-Осиповке установили легкий космический самолет
Самолет длиной 18,75 м рассчитан на 16 пассажиров-посетителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.
Обновлено в 09:22
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика
Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов «Роснефти» в Венесуэле
Президент России Владимир Путин свои распоряжением одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы (речь идет об участках Патао и Мехильонес).
Обновлено в 09:45
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС
Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»
Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55