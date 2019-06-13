Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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с чего всё началось
В пресс-службе подмосковного управления Росгвардии сообщили
 «ОВД-Инфо», что «личный состав ОМОН и другие подразделения не привлекались» к конфликту в Ликино-Дулево.
Дождь03:42

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В Подмосковье задержали около десяти активистов, выступающих против вырубки леса ради свалки

Новая газета09:30

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

РБК07:20

В Подмосковье активисты перекрыли трассу из-за вырубки леса для стройки полигона

Говорит Москва06:10

В Подмосковье активисты перекрыли трассу, протестуя против вырубки леса

Эхо Москвы06:32

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

Дождь03:42

Активисты, протестующие против вырубки леса в Ликино-Дулево, перекрыли трассу

Вести Подмосковья06:22

В Подмосковье протестующие против свалки перекрыли «бетонку»

Оka.fm05:35
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Здоровье

Диетолог призналась, кому опасно есть черешню

Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто обрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.
Обновлено в 10:21
Транспорт

На Кубани заработал еще один платный участок трассы М-4 «Дон»

Обновлено в 04:40
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Космос

На набережной в Архипо-Осиповке установили легкий космический самолет

Самолет длиной 18,75 м рассчитан на 16 пассажиров-посетителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.
Обновлено в 09:22
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов «Роснефти» в Венесуэле

Президент России Владимир Путин свои распоряжением одобрил предложение правительства о поддержке газовых проектов "Роснефти" на шельфе Венесуэлы (речь идет об участках Патао и Мехильонес).
Обновлено в 09:45
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС

Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
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