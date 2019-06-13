Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20

с чего всё началось

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

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