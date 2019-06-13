Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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Армия и оружие
Армия поможет МЧС бороться с пожарами на Дону
Обновлено в 07:55
Общество
Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова
Отец подполковника ФСБ Марата Медоева заявил, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Транспорт
По Крымскому мосту прошел первый железнодорожный состав
По одному из двух железнодорожных путей Крымского моста прошел первый железнодорожный состав, сообщил FederalCity.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Медведев назначил нового директора Курчатовского института
Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с форвардом Шахворостовым
Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с 24-летним форвардом Виктором Шахворостовым, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 14:05
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Футбол
Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко»
После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.
Обновлено в 11:40
Финансы
Международные резервы России установили пятилетний рекорд
Под международными резервами понимаются высоколиквидные финансовые активы в распоряжении ЦБ и правительства, включая иностранную валюту, счета в золоте, выпущенные нерезидентами ценные бумаги.
Обновлено в 11:18
Футбол
Дюпин переходит в казанский «Рубин»
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Подмосковье мотоциклист сбил мальчика на велосипеде
В Московской области произошла авария с участием мотоциклиста и подростка на велосипеде, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Обновлено в 14:11
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Общество
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 06:00
Общество
Роскомнадзор изучит контент TikTok на предмет признаков порнографии
Роскомнадзор в течение месяца проанализирует контент сервиса TikTok на предмет признаков детской порнографии и наличия другой запрещенной в России информации.
Обновлено в 10:41
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Хоккей
«Колорадо» хочет заполучить Артемия Панарина
В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0». 1 июля российский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» может стать неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 14:27