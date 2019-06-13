Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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с чего всё началось
В пресс-службе подмосковного управления Росгвардии сообщили
 «ОВД-Инфо», что «личный состав ОМОН и другие подразделения не привлекались» к конфликту в Ликино-Дулево.
Дождь03:42

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Рядом с городом Ликино-Дулево Московской области задержаны протестующие против вырубки заповедной зоны под свалку

Эхо Москвы13:37

Митингующие против вырубки леса в Ликино-Дулево заявили о задержаниях

Вести Подмосковья11:11

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

РБК07:20

В Подмосковье задержали около десяти активистов, выступающих против вырубки леса ради свалки

Новая газета09:30

Активистка рассказала, что в Подмосковье задержали четырех противников мусорного полигона

Медиазона04:29

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

Дождь03:42

В Подмосковье протестующие против свалки перекрыли «бетонку»

Оka.fm05:35
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Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

Обновлено в 12:38
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.
Обновлено в 07:04
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Политика

Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом

На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Единоборства

Усик получил российскую премию «Легенда бокса»

Некогда абсолютный чемпион мира Александр Усик получил награду «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.
Обновлено в 13:11
Политика

В Кремле рассказали про встречу Путина и Трампа в Осаке

В Кремле исходят из того, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут побеседовать "на ногах" в ходе саммите G20 в Осаке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Футбол

Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Политика

Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.
Обновлено в 11:57
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Вооруженный мужчина ограбил банк на юге Москвы

Сотрудники правопорядка рассказали о разбойном нападении на кредитно-финансовое учреждение в Москве.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:41
Хоккей

Зайцев может продолжить карьеру в «Эдмонтоне»

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев, попросивший канадский клуб об обмене, может продолжить карьеру в "Ванкувере".
Обновлено в 12:41
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Общество

«ВКонтакте» разрешила продажу сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 13:15
Наука

Медведев назначил руководителя Курчатовского института

В документе сказано, что Благов назначен руководителем института сроком на пять лет института сроком на 5 лет.
Обновлено в 13:24
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
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