Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20

с чего всё началось

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.

Экономика Украина снизила ориентир доходности по евробондам в евро до 6,875-7% Украина в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в евро, снизила ориентир доходности до 6,875-7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Экономика В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.

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Шоу-бизнес Дочь Алсу сняла свой дебютный клип По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.

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