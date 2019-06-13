Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержанияхРБК 07:20

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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с чего всё началось
В пресс-службе подмосковного управления Росгвардии сообщили
 «ОВД-Инфо», что «личный состав ОМОН и другие подразделения не привлекались» к конфликту в Ликино-Дулево.
Дождь03:42

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Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

РБК07:20

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

Дождь03:42

В Подмосковье активисты перекрыли трассу, протестуя против вырубки леса

Эхо Москвы06:32

В Подмосковье выступающие против строительства свалки перекрыли дорогу

Новая газета04:54

Активисты, протестующие против вырубки леса в Ликино-Дулево, перекрыли трассу

Вести Подмосковья06:22

В Подмосковье активисты перекрыли трассу из-за вырубки леса для стройки полигона

Говорит Москва06:10

В Подмосковье протестующие против свалки перекрыли «бетонку»

Оka.fm05:35
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Украина снизила ориентир доходности по евробондам в евро до 6,875-7%

Украина в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в евро, снизила ориентир доходности до 6,875-7% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 07:44
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Депутат Рады заявил, что Зеленский ведет Украину к катастрофе

Украинский президент Владимир Зеленский приведет страну к катастрофе.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Курбан Омаров напишет книгу об отношениях

Обновлено в 07:43
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Дочь Алсу сняла свой дебютный клип

По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Гаджеты

Объявлена российская цена на смартфон Honor 20

Huawei объявила рублевую цену нового флагманского смартфона бренда Honor — аппарата Honor 20, который появится на полках российских магазинов электроники двадцать первого июня.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В США мужчина подрался с медведем ради спасения собаки

В зарубежном издании Daily Mail пишут о том, что в пригороде Лос-Анджелеса (США) медведица накинулась на собаку, но получила отпор от хозяина пса.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Александр Овечкин с женой пришел на концерт Ольги Бузовой в Турции

Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил организованный в Турции концерт Ольги Бузовой.
Обновлено в 06:55
Космос

Найдена возможная галактика, которая давно столкнулась с Млечным путем

Миллионы лет назад Млечный Путь пережил удар с другой галактикой – и астрономы, возможно, наконец нашли «виновницу».
Обновлено в 07:34
Происшествия

На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

Обновлено в 03:41
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Авто

Назвали сроки появления новой Lada 4x4

Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Политика

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, страна сможет вступить в Европейский союз.
Обновлено в 07:59
Финансы

Российские международные резервы превысили $500 млрд

В Центробанке заявили, что международные резервы России превысили $500 млрд. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 09:10
Общество

Власти Карелии могут понизить охранный статус урочища Сандармох

Сегодня "Коммерсант" сообщил, что власти Карелии отправили в Министерство культуры РФ заявление о необходимости изменения статуса урочища Сандармох с "памятника истории" на "достопримечательное место".
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети

В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
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Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
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