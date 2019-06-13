Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в ПодмосковьеMosaica.ru 06:49

Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Дождь . Активисты ходят по пешеходному переходу на Московском Большом кольце в районе Ликино-Дулёво и не дают проехать транспорту.

Протестующие против вырубки леса перекрыли трассу в Подмосковье

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