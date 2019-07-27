Происшествия
Протестующие прорвали ограждение на Тверской улицеРБК 08:16
В центре Москвы в ходе несанкционированной акции протестующие прорвали оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Об этом сообщает корреспондент РБК. Протестующие прорвали оцепление на пересечении Тверской и Страстного бульвара, а также Тверской улицы и Тверского бульвара.
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