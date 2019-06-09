Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в КиевеГазета.Ru 05:12
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Канаде
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Рождение принца Гарри стало нежеланным для его отца, принца Чарльза
Принц Чарльз, как рассказал Баррел, вышел из себя, когда увидел младенца.
Обновлено в 13:17
Политика
Молдавия вступила в досрочное двоевластие
Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.
Обновлено в 12:41
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено в 14:20
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова бил беременную жену
В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против
Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.
Обновлено в 15:01
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Обновлено в 14:31
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Игры
Киану Ривз появится в Cyberpunk 2077
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 16:30
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции
Телеведущая поделилась яркими снимками. Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым отправилась отдыхать в Турцию.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
Неизвестное вещество распылили в московском ресторане
В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:11
Футбол
Дракслер не собирается уходить из «ПСЖ»
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не собирается уходить из клуба.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован
Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07