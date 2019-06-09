Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в КиевеГазета.Ru 05:12

Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает РИА "Новости".

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

Политика Молдавия вступила в досрочное двоевластие Как Молдавия оказалась на грани двоевластия Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство.

Общество Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Единоборства Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде 12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова бил беременную жену В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.

Футбол Зидан хочет отдать Винисиуса в аренду. Перес против Перес выступает против этого, поскольку бразилец важен для «Реала» не только со спортивной точки зрения, но и с маркетинговой.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Исследователи и ученые открыли два новых вида прыгающих крыс на острове Лусон на Филиппинах, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля, припаркованного рядом с автовокзалом в Уфе, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Общество Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах за 2018 год Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сведения о доходах за 2018-й год.

Гаджеты В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.

Шоу-бизнес Ксения Бородина с мужем отдыхает в Турции Телеведущая поделилась яркими снимками. Ксения Бородина вместе со своим мужем Курбаном Омаровым отправилась отдыхать в Турцию.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Происшествия Неизвестное вещество распылили в московском ресторане В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.

Футбол Дракслер не собирается уходить из «ПСЖ» Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что не собирается уходить из клуба.

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Гаджеты Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.