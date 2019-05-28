Политика
Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в КиевеГазета.Ru 05:12
Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Ростове на Нагибина загорелся пассажирский автобус
Обновлено в 05:15
Общество
С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек
С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Томской области в ДТП погибли два человека
Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
«Россия 24» сообщила об опьянении Голунова и показала справку об обратном
В момент задержания корреспондент «Медузы» Иван Голунов «находился в состоянии опьянения».
Обновлено в 06:30
Общество
Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день
Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Составлен рейтинг топ-5 настоящих мужских внедорожников
«Автоновости дня» составили рейтинг ТОП-5 внедорожников для мужчин.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Транспорт
РЖД запустят летом туристический маршрут из Москвы в Карелию
Туристы поедут из Москвы, утром приедут в Петербург, день проведут там, утром на "Ласточке" попадут в Карелию, проведут день или два там, далее поедут в Петрозаводск, вернутся в Петербург вечером и на следующий день в Москву на любом доступном поезде.
Обновлено в 01:35
Интернет
«Мегафон» изменил название сети на «Megafon fastest»
Оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети, добавив приписку Fastest. Компания таким образом выделила скорость мобильного интернета.
Обновлено в 03:26
Общество
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
Обновлено в 04:34
Политика
В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви
Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Теннис
Бабош и Младенович выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Обновлено в 07:00
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет компетенции для рассмотрения вопросов, касающихся территориальной принадлежности суши, в том числе Крыма.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись
Ксения Собчак впервые официально подтвердила, что развелась с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Голунов дал интервью «Дежурной части»
Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея
В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Экономика
Орешкин: торговые проблемы приведут к стагфляции в мире и негативно повлияют на Россию
Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведет к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России.
Обновлено в 06:50