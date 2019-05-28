Политика

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в КиевеГазета.Ru 05:12

Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день

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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

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