Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в КиевеГазета.Ru 05:12

Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает РИА "Новости".

Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве

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