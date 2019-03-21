Началась церемония прощания с Юлией НачаловойРБК 05:58

Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с певицей начнется в полдень и продлится до 14 часов. Юля Началова скончалась в 38 лет 16 марта.

с чего всё началось

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК. Прощание проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище. На церемонии присутствуют народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, шоумен Тимур Родригез и другие.

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