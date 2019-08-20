Экономика
Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%News.ru вчера в 22:57
Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Сообщается, что на конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В ходе государственной кадастровой оценки (ГКО) устанавливается кадастровая стоимость объектов недвижимости – основа расчета налога на недвижимое имущество.
Обновлено в 03:25
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Северная Корея обвинила США в срыве диалога
Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
После ЧП у Нёноксы отказали еще 2 пункта мониторинга радиации
После взрыва на полигоне в Северодвинске еще две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено 19 августа в 07:23
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence
С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине
По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На юге Москвы у девушки отобрали сумку с 1,3 млн рублей
Неизвестный похитил у безработной 20-летней девушки в Москве сумку с 1,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 03:59
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Политика
США отказали в визите спутнице британского премьера Бориса Джонсона
США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало для него неприятным сюрпризом в преддверии его встречи во Франции на саммите G7 с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40