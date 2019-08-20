Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Сообщается, что на конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд рублей.

Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%

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