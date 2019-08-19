Экономика
Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%News.ru вчера в 22:57
Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Сообщается, что на конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Обновлено в 01:35
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Общество
В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Экономика
Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год
Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 06:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено 19 августа в 03:31
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Назарбаев рассказал о неподходящей Казахстану «американской шапке»
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на республику не получится надеть «американскую шапку».
Обновлено в 03:14
Экономика
Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence
С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей.
Обновлено в 03:19
Политика
Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского, для которого перекрыли движение по трассе.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей
Сумку с 1 млн 380 тыс. рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы.
Обновлено в 03:25
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13