Финансы

Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%News.ru 22:57

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Уровень просроченной задолженности в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого полугодия приближается к 30%. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Сообщается, что на конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд рублей.
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Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%

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