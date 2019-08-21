Финансы
Просрочка россиян по микрозаймам приблизилась к 30%ПРАЙМ вчера в 20:25
На конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 миллиарда рублей. "При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 миллиарда рублей, то есть уровень дефолтной задолженности приближается к 30%", — говорится в исследовании.
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Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
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Обновлено вчера в 18:09
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Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
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Обновлено 18 августа в 07:05
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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Молоко матери убило новорожденного ребенка
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Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США
Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны.
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Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
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Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
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После аварийной посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в поле из-за столкновения с птицами Росавиация разослала рекомендации, направленные на снижение риска столкновения воздушных судов с птицами.
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Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
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В России водителей могут освободить от некоторых штрафов
Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
Обновлено вчера в 08:03
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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
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Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
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«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
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Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:50