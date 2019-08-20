Финансы
Просрочка россиян по микрозаймам приближается к 30%Накануне.Ru 01:38
Доля просроченных долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в первом полугодии увеличилась до 28,5%. За три месяца сумма дефолтной задолженности выросла больше, чем на 1%, свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".
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