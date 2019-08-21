Финансы
Просрочка россиян по микрозаймам приближается к 30%Накануне.Ru 01:38
Доля просроченных долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в первом полугодии увеличилась до 28,5%. За три месяца сумма дефолтной задолженности выросла больше, чем на 1%, свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
Футбол
Вильена вызван в сборную Голландии
Полузащитник Краснодара Тонни де Вильена вызван в сборную Голландии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Германией и Эстонией, сообщает официальный твиттер Королевского футбольного союза Нидерландов.
Обновлено в 08:15
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Кино
Вышел трейлер хоррора «Оленьи рога» от Гильермо дель Торо
В YouTube опубликован трейлер хоррора «Оленьи рога» Скотта Купера от продюсера Гильермо дель Торо.
Обновлено в 03:43
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме действительно проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой
В театре пояснили, что о дате и месте прощания, станет известно позже. Актриса ушла из жизни вечером, 20 августа.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Политика
Девушке Бориса Джонсона отказали в американской визе
Обновлено в 06:26
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира
Процентов 90, что Боломбой не сможет сыграть на чемпионате мира. У него травма, сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
Обновлено в 08:31
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В США разрабатывают запрещенную ДРСМД гиперзвуковую ракету
Исполняющий обязанности министра сухопутных дел США Райан Маккарти сообщил, что Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету, оснащенную баллистической боеголовкой.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
В России подорожали авиабилеты на SSJ 100
Средняя цена на авиабилеты на рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 оказалась на 20% выше, чем стоимость билетов на аналогичные маршруты, выполняемые иностранными воздушными судами, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Обновлено в 03:14
Общество
Минпросвещения не рекомендует проводить школам линейки к 1 сентября
В этом году Министерство просвещения РФ не направляет в школы рекомендации о проведении торжественных линеек ко Дню знаний.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Суд оставил в СИЗО семерых украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда о продлении меры пресечения семерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Общество
Росстат определил регионы с самыми большими расходами жителей на еду
По полученным данным, у жителей Москвы уходит на еду 24,5% ежемесячного бюджета. Почти такие же цифры в Татарстане (21,8%) и ХМАО (23,1%).
Обновлено 19 августа в 23:56