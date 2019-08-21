Доля просроченных долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в первом полугодии увеличилась до 28,5%. За три месяца сумма дефолтной задолженности выросла больше, чем на 1%, свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

Просрочка россиян по микрозаймам приближается к 30%

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.

Авто Продажи китайских автомобилей выросли на 11% В июле 2019 года в России было продано 3265 новых автомобилей китайских марок – на 11% больше, чем годом ранее.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Экономика Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Здоровье Медицинское оборудование на 75 млн рублей закупят для республиканской больницы в Дагестане Власти Дагестана планируют закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2 (РКБ №2) в Махачкале - одной из крупнейших больниц региона.

Армия и оружие В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Происшествия В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Финляндию.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Космос Илон Маск: в Землю врежется огромный камень, и мы беззащитны Средства массовой информации облетает сообщение об астероиде Апаофис, который, как утверждается, может скоро врезаться в Землю.

Футбол Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас» Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Политика Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.

Политика США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.