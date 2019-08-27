Финансы

9111.ru9111.ruВ России просрочка по потребкредитам снизилась вдвое

За последние три года просрочка по потребительским кредитам в России снизилась вдвое – с 8% до 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на это, зафиксирован рост кредитного портфеля сразу на 20% в год.
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Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ: Уровень просрочки по потребкредитам в России снизился до 4% за три года

RT на русском07:40

Доля россиян, имеющих кредиты, за два года сократилась на 6%

Медиа 73вчера в 05:38

Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

ТК Звездавчера в 19:07

Уровень просрочки по потребкредитам снизился наполовину в России

РЕН ТВвчера в 18:09

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Известиявчера в 17:52

Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?

Аргументы и Фактывчера в 07:02

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Реальное времявчера в 23:05
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Политика

МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019

Национальная служба новостей 07:42
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика

Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ

Газета.Ru 07:46
Политика

Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной

Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Политика

Бейрут попросил Россию не допустить эскалации между Ливаном и Израилем

"В связи с инцидентом с израильскими беспилотными аппаратами в небе над Бейрутом 25 августа Саад Харири обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном, угрожающей региональной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 06:37
Кино

Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»

Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Политика

«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Наука

Щелочные соединения тектонических плит могут катализировать рост алмазов

В конце 1990-х годов российскими учеными было показано, что алмазы могут расти в щелочных карбонатных расплавах так же, как и в металлических, но при гораздо более низких температурах.
Индикатор 05:12
Общество

Россия заплатит два миллиона евро родственникам исчезнувших на Кавказе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 1,9 миллиона евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм

Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Авто

На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.
РБК 07:34
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика

Эксперты предрекли Германии рецессию

Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
РИА Новости вчера в 11:56
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика

ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.
RT на русском 06:44
Общество

Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России

Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
РИА Новости 06:52
Футбол

Савин признался, что участвовал в договорном матче Кубка России

Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время является популярным видеоблогером, признался, что в 2004 году, когда ему было 19 лет, он участвовал в договорном матче Кубка России.
Sport24.ru 07:02
Происшествия

В большинстве авиаинцидентов в РФ оказались виноваты экипажи

Причиной большинства авиапроисшествий в России являются неправильные действия членов экипажей, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале "Эфир".
Интерфакс 06:54
Спорт

Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Общество

Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых

Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
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