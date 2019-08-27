Финансы
9111.ruВ России просрочка по потребкредитам снизилась вдвое
За последние три года просрочка по потребительским кредитам в России снизилась вдвое – с 8% до 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Несмотря на это, зафиксирован рост кредитного портфеля сразу на 20% в год.
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ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.Известиявчера в 17:02
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Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?
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