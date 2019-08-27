ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.

с чего всё началось

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Происшествия Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе 67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.

Политика Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019 Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.

Армия и оружие Названа дата, когда Турция сможет начать пользоваться С-400 С сентября начнется обучение турецких военных управлению российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, сообщил президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Политика Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Технологии Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.

Здоровье Объем съедаемой в детстве пищи влияет на старение Ученые из Бэйлоровского колледжа медицины в США выяснили, что лабораторные мыши, которых в младенческом возрасте перекармливают, впоследствии сталкиваются с генетическими изменениями, связанными с преждевременным старением.

Экономика Мосбиржа наградила ВТБ за продвижение индивидуальных инвестсчетов Банк ВТБ получил награду Московской биржи за вклад в развитие и продвижение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает пресс-служба банка.

Здоровье Эксперт назвала самые распространенные «детские» инфекции сентября в России Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.

Политика Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Транспорт Реконструкцию Филевской линии метро Москвы завершат до конца 2019 года Основные работы по реконструкции Филевской линии московского метро уже завершены, а полностью будут закончены к концу 2019 года.

Армия и оружие Названа цель срочного визита Эрдогана в Москву Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву со срочным визитом на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Здоровье Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.

Футбол «Рубин» подшутил над ЦСКА в день рождения клуба 27 августа московский ЦСКА празднует день рождения. Столичной команде исполнилось 108 лет.

Общество Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Авто Mercedes-Benz показал тизер нового GLE Coupe Компания Mercedes-Benz показала тизер купе-кроссовера GLE Coupe нового поколения, который покажут в 2019 году.