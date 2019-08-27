Финансы

ИзвестияИзвестияПросрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.
Известиявчера в 17:02

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Эксперты поддержали Цб в положительных прогнозам по закредитванности населения

Комсомольская правда03:22

В России резко снизился уровень просрочки по потребкредитам

ФАНвчера в 20:44

Может ли банк заблокировать деньги на зарплатной карте за долг по кредиту?

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РЕН ТВвчера в 18:09

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Известиявчера в 17:52

Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

ТК Звездавчера в 19:07
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Умер британский политтехнолог Тим Белл

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Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
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Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
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С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
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В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных

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Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

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Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил

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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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