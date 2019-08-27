«Пузыря» на рынке потребительского кредитования нет, доля просроченной задолженности по беззалоговым займам за последние три года снизилась в два раза — до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

За последние три года уровень просрочки по потребительским кредитам снизился в два раза, с 8% до 4%, что подтверждает позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об относительной стабильности на финансовом рынке.

Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

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