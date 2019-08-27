Финансы

ИзвестияИзвестияПросрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.
Известиявчера в 17:02

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Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Реальное времявчера в 23:05

В России резко снизился уровень просрочки по потребкредитам

ФАНвчера в 20:44

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

Известиявчера в 17:52

Просрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое

Вечерняя Москвавчера в 18:13

Уровень просрочки по потребкредитам снизился наполовину в России

РЕН ТВвчера в 18:09

Просрочка по потребительским кредитам снизилась в России в два раза

ТК Звездавчера в 19:07

Доля россиян, имеющих кредиты, за два года сократилась на 6%

Медиа 73вчера в 05:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Экономика

Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Происшествия

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:53
Футбол

Тиаго Силва хочет и дальше видеть Неймара в «ПСЖ»

Игрок "ПСЖ" Тиаго Силва рассказал, что он думает по поводу возможного ухода его одноклубника Неймара из команды, сообщает RMC Sport.
Газета.Ru вчера в 22:15
Футбол

Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает два матча без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) началом спада у команды.
RT на русском вчера в 10:35
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ вчера в 15:08
Транспорт

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Шоу-бизнес

«Новая Волна-2019»: Глюкоза, Рудковская, Киркоров и другие звезды на красной дорожке

Глюкоза, Юлия Савичева, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Ёлка и другие артисты пели хиты именинницы.
Super.ru вчера в 15:29
Происшествия

Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней

"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости вчера в 21:51
Космос

Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования

Goroday.ru вчера в 16:25
Общество

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Политика

Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.
Znak.com вчера в 08:28
Здоровье

В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Политика

Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России

Expert.ru вчера в 15:22
Технологии

Крупные аэропорты России тестируют систему распознавания лиц

Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России.
News.ru 00:03
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Общество

Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку

«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур составляет 673 см (тенденция: подъем на 18 см)», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 21:32
Политика

Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия вчера в 06:02
Политика

В России решили судиться с Boeing

Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Политика

Handelsblatt: санкции против «Северного потока - 2» грозят ущербом США

Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве "Северного потока - 2", могут нанести серьезный ущерб для США.
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru вчера в 11:49
Политика

Болтон анонсировал свой визит в Киев

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 15:30
Экономика

Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября

Отмечается, что общий объем цветочного рынка России по итогам 2019 года составит 194 миллиона долларов, а рост по сравнению с 2018 годом достигнет 5-10 процентов.
Lenta.ru вчера в 01:09
Космос

«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
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