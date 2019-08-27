Финансы
ИзвестияПросрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое
Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».
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ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.Известиявчера в 17:02
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Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
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Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России
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Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
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