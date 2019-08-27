ЦБ прав Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ.

с чего всё началось

Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8% до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

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